أردوغان بشأن اتفاق غزة: يجب أن يكون دائماً

واعتبر أردوغان، أن "إسرائيل تقوم باستفزازات من أجل عرقلة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".





وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر. ولفت الرئيس التركي الى أن "تركيا ستستمر في دعم قطاع والقضية الفلسطينية".وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.