الأمم المتحدة: أسلوب إسرائيل بالضفة يثير المخاوف

اعتبرت الأمم المتحدة، الاثنين، أن أسلوب بالضفة يثير مخاوف تجاوز .

وقال المتحدث باسم العام للأمم المتحدة، إن "عملية في جنين وطولكرم امتدت لطوباس مما يعني مزيدا من والدمار".

وأضاف أن "استخدام تكتيك الحرب القاتلة بالضفة يثير مخاوف تجاوز القانون".



وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.