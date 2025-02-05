غوتيريش: غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية

اعتبر العام للأمم المتحدة غوتيريش، الأربعاء، أن قطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وقال غوتيريش، "من حق الفلسطينيين العيش في أرضهم وأرحب باتفاق وقف إطلاق النار في وإطلاق سراح الرهائن وأشكر الوسطاء وقطر والولايات المتحدة".

وأضاف "علينا المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرا الى أن "غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".

ولفت غوتيريش "نؤكد ضرورة حل الدولتين بإنشاء فلسطينية مستقلة وغزة جزء لا يتجزأ منها"، مضيفا "يجب رفض أي عملية تطهير عرقي".