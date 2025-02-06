الكشف عن خطة لإنهاء الحرب في غزة

وذكر الموقع الأميركي أن نتنياهو عرض على خطة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح كبار الأسرى، مقابل نفي كبار مسؤولي حماس من .ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين إن نتنياهو يريد تمديد المرحلة الأولى من الصفقة لإطلاق سراح عدد قليل من الرهائن.وفي المفاوضات بشأن المرحلة الثانية، يريد الإسرائيلي أن يطالب حماس بالتخلي عن السيطرة على غزة، ومغادرة كبار مسؤوليها إلى الخارج، مقابل إنهاء للحرب، وإطلاق سراح الأسرى الذين لم توافق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، وفق "أكسيوس".ويسعى نتنياهو إلى تعزيز العلاقات مع بعد توتر شابها في عهد الإدارة السابقة على خلفية حرب غزة، ولا يزال وقف إطلاق النار في قطاع صامداً، ومن المتوقع بدء مفاوضات بشأن مرحلة ثانية من الاتفاق هذا الأسبوع.