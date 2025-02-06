تعليق أمريكي يخص غزة: لم تعد صالحة للسكن

وأضاف روبيو: "لا رغبة في أن يعيش الناس بجوار ذخائر غير منفجرة"، في إشارة لمن يعيشون في قطاع .ولم يوضح وزير الخارجية الأميركي ما إذا كان سكان سيتمكنون من العودة للقطاع بموجب لخطة .وفي وقت سابق أعلن روبيو، أن اقتراح بشأن يقضي بخروج الفلسطينيين من القطاع "مؤقتا"، حتى تجري إعادة إعماره.وأثار بطرحه سيطرة على قطاع وترحيل سكانه بشكل دائم وتحويله إلى "ريفييرا الأوسط"، استهجانا دوليا واسعا وصدمة عارمة.