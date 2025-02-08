انسحاب إسرائيلي من "محور نتساريم"

ولفتت الصحيفة الى أن "الفرقة 162 تعيد انتشارها قرب الحدود"، وأوضحت أن "إخلاء نتساريم يعني عدم وجود قوات إسرائيلية بشمال القطاع".

وبحسب يديعوت أحرنوت، فإن "محور نتساريم شكل عنصرا مهما في طموحات المستوطنين للعودة للاستيطان في شمال القطاع".

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.