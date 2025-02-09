حماس تدعو لموقف عربي موحد ضد تصريحات نتنياهو

وقالت حماس في بيان، "ندين التصريحات الوقحة لمجرم الحرب نتنياهو، بشأن اقتراحه إقامة فلسطينية على أراضي السعودية".

واعتبرت هذه التصريحات "عدائية بحق وشعبنا، وتعكس نهجا استعلائيا"، مضيفة "نثني على الموقف السعودي الرافض لهذه التصريحات غير المسؤولة.

وأكدت الحركة "تقديرنا لموقف ضد مخططات تهجير شعبنا، ودعمها المستمر لقضيته"، داعية الى "موقف موحد يتصدى لهذه التصريحات الاستعمارية".

وأثارت تصريحات الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة فلسطينية في عبر القناة 14 الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، ردود فعل رسمية وشعبية رافضة في العالم .