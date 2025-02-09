ترامب يتحدث عن "شراء" غزة ومنح أجزاء منها لدول أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي ترامب، عن التزامه بشراء غزة، مؤكدا أنه قد يمنح أجزاء منها لدول أخرى.



وقال في له، "ملتزم بشراء وامتلاكها وقد أمنح أجزاء منها لدول أخرى في لإعادة بنائها".

وأضاف "سأحول إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية وسأهتم بالفلسطينيين وسأتأكد من أنهم لن يقتلوا".

ولفت "سأبحث في فردية للسماح للاجئين فلسطينيين بدخول أمريكا"، مشددا "دول بالشرق ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معي".