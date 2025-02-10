تعليق أممي جديد يخص "اتفاق غزة"

أكدت الأمم المتحدة، الاثنين، أنها تريد التأكد من تنفيذ اتفاق بالكامل.

وقال المتحدث باسم العام للأمم المتحدة، "من المهم التزام الأطراف كافة بكل بنود اتفاق وجداوله الزمنية"، مشددا "نريد التأكد من تنفيذ اتفاق بالكامل دون تأخير في أي جانب".

وكان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن، اليوم الاثنين، أن "إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية".

وفي (15 كانون الثاني 2025) تم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" لوقف إطلاق النار في قطاع وتبادل الأسرى والرهائن، وذلك بعد وساطة مشتركة قادتها الأمريكية وقطر ومصر.