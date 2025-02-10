في غزة.. الوسطاء يخشون من انهيار الاتفاق

قال مصدران أمنيان مصريان، اليوم الاثنين، إن الوسطاء يخشون انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن عبرت حركة حماس عن مخاوفها من عدم جدية "إسرائيل" في تنفيذ الاتفاق وإعلانها تعليق لإفراج عن الرهائن حتى إشعار آخر.





ويقول الوسطاء، وفق المصادر، إن المحادثات قد جرى تأجيلها حتى يصلهم مؤشر واضح من بشأن استكمال الخطة المؤلفة من مراحل. وقال مفاوضون من حماس، إن الضمانات الأميركية لوقف إطلاق النار لم تعد قائمة في ضوء خطة ترامب تهجير سكان من القطاع، وأرجأوا المحادثات حتى يروا إشارات واضحة على نية مواصلة الاتفاق المؤلف من مراحل.ويقول الوسطاء، وفق المصادر، إن المحادثات قد جرى تأجيلها حتى يصلهم مؤشر واضح من بشأن استكمال الخطة المؤلفة من مراحل.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصادر أن الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في يخشون من انهياره.



وفي وقت سابق من الاثنين، أعلن الجناح المسلح لحركة حماس، أنها قررت تأجيل الرهائن المقرر الإفراج عنهم السبت "حتى إشعار آخر"، وذلك ردا على "عدم التزام" ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع .



وقال الناطق باسم الجناح العسكري لحماس: "سيتم تأجيل الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15-02-2025 حتى إشعار آخر، ولحين التزام وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي".



وأكد أبو عبيدة على "التزام الحركة ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".



ولم يتأخر الرد الإسرائيلي كثيرا، إذ وجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الجيش بـ"الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة" إلى جانب إجراء رئيس الوزراء مشاورات، عقب إعلان حركة حماس تأجيل عملية الإفراج عن الرهائن.