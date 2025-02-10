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نتنياهو يضع شرطا يخص العائدين إلى غزة
الساحة الفلسطينية
2025-02-10 | 14:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,805 مشاهدة
قال
رئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن فكرة الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب، بنقل الفلسطينيين من قطاع
غزة
كانت "رؤية ثورية وإبداعية".
وقال نتنياهو بحسب قناة فوكس نيوز: "جاء الرئيس
ترامب
برؤية مختلفة تماما، وأفضل كثيرا لإسرائيل، رؤية ثورية وإبداعية، والتي نناقشها، إنه عازم جدا على تنفيذها، وهذا يفتح أيضا العديد من الاحتمالات أمامنا".
وتابع نتنياهو في المقابلة، إن خطة
ترامب
هي "أول فكرة جديدة منذ سنوات"، واعتبر أن خطة
ترامب
لديها "القدرة على تغيير كل شيء في غزة"، مضيفا: "تمثل نهجا صحيحا لمستقبل الأراضي الفلسطينية".
وقال نتنياهو إن على الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم "التخلي عن الإرهاب" للسماح لهم بالعودة إلى
غزة
.
وتابع: "امنحهم خيار الانتقال مؤقتا بينما نعيد بناء المكان
ماديا
وبينما نعيد بنائه أيضا من حيث التطرف. تريد العودة؟ عليك أن تتخلى عن الإرهاب، ولكن يمكنك العودة".
وقال: "أخرج السكان، اسمح لهم بالمغادرة. ليس الإخلاء القسري، وليس التطهير العرقي إخراج الناس مما تقول كل هذه البلدان إنه سجن مفتوح. لماذا تحتجزهم في السجن؟".
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