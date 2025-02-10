نتنياهو يضع شرطا يخص العائدين إلى غزة

وقال نتنياهو بحسب قناة فوكس نيوز: "جاء الرئيس برؤية مختلفة تماما، وأفضل كثيرا لإسرائيل، رؤية ثورية وإبداعية، والتي نناقشها، إنه عازم جدا على تنفيذها، وهذا يفتح أيضا العديد من الاحتمالات أمامنا".وتابع نتنياهو في المقابلة، إن خطة هي "أول فكرة جديدة منذ سنوات"، واعتبر أن خطة لديها "القدرة على تغيير كل شيء في غزة"، مضيفا: "تمثل نهجا صحيحا لمستقبل الأراضي الفلسطينية".وقال نتنياهو إن على الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم "التخلي عن الإرهاب" للسماح لهم بالعودة إلى .وتابع: "امنحهم خيار الانتقال مؤقتا بينما نعيد بناء المكان وبينما نعيد بنائه أيضا من حيث التطرف. تريد العودة؟ عليك أن تتخلى عن الإرهاب، ولكن يمكنك العودة".وقال: "أخرج السكان، اسمح لهم بالمغادرة. ليس الإخلاء القسري، وليس التطهير العرقي إخراج الناس مما تقول كل هذه البلدان إنه سجن مفتوح. لماذا تحتجزهم في السجن؟".