وذكرت إذاعة الجيش "دخلت كذلك قوات هندسية ومدرعات في مناورة عسكرية بمنطقة المعسكرات وسط قطاع "، لافتة إلى أنه "سبقت العملية ضربات جوية ومدفعية تمهيدية خلال الليل وصباح اليوم، وعند الظهر بدأت القوات بتنفيذ العملية".ولفتت إلى أنه "تشارك في المناورة فرقة واحدة فقط ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع مع إمكانية التغيير وفقا للتطورات السياسية".