3 تحديثات جديدة على عملية الاقتراع في الانتخابات القادمة

وقالت عضو لجنة تمكين المرأة في المفوضية، رنا طاهر ياسين، إن "المفوضية أجرت تحديثات شاملة على الأجهزة المستخدمة في العملية الانتخابية، سواء الخاصة بالتحقق أو تسريع إعلان النتائج، وذلك تحضيراً ليوم الاقتراع المقرر في 11 تشرين الثاني المقبل".وأوضحت أن "التحديثات شملت تزويد الأجهزة بأنظمة تبريد متطورة جداً لتجنب الأعطال المحتملة بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو طول فترة الاستخدام، إلى جانب تجهيز مراكز الاقتراع بطابعات خاصة لطباعة النتائج وتسليمها لمراقبي الكيانات السياسية في حال توقف الأجهزة الأساسية".اما التحديث الثالث، فهو "تزويد الأجهزة بكاميرات تلتقط صورة وجه الناخب إلى جانب بصماته، قبل توجهه إلى الاقتراع"، مؤكدة أن "هذه التحديثات تعكس تطوراً ملموساً في عمل المفوضية، واستفادتها من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.