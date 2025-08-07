المفوضية تحدد موعد قرعة سحب الأرقام الانتخابية

وأكّد رئيس لجنة إجراء قرعة الأرقام الانتخابيَّة، بلال في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته ، أنَّ "موعد القرعة تغيَّر من الساعة (11) صباحًا إلى السادسة مساء يوم السبت المقبل، بهدف تسهيل حضور ممثلي الكيانات السياسيَّة ووسائل الإعلام".يشار الى الانتخابات النيابية التشريعية المقبلة ستقام نهاية العام الحالي في موعدها المقرَّرة (11) تشرين الثاني المقبل.