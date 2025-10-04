وسط مخالفات واسعة.. أكثر من مليون صورة لمرشحي الانتخابات تملأ شوارع العراق

وقال نائب رئيس المركز في بيان، ان عدد الصور التي ثبتت في الشوارع بلغت أكثر من مليون صورة، مبينا أن غالبية هذه الصور في جانب من العاصمة ، فيما تعرض بعضها للتخريب لأسباب مجهولة.وأكد أن المركز رصد الكثير من المخالفات في اليوم الأول من انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين كتعليقات الصور على الجزرات، وتثبيت البعض الآخر على ، داعيا إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.وأوضح الرديني ان عدد الصور مرشح للزيادة حتى انتهاء اليوم الأخير للحملة الانتخابية في الثامن من تشرين الثاني المقبل.وانطلقت الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية المزمع اجراؤها في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، أمس الجمعة المصادف الثالث من شهر تشرين الاول الجاري على ان تستمر لغاية يوم 8 من الشهر المقبل.