القبض على متهمين بتخريب لوحات دعائية وشرطة ذي قار توجه رسالة للمرشحين

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "من اجل الحد من المخالفات القانونية وتنفيذا لتوجيهات قائد شرطة اللواء ق خ نجاح ياسر العابدي، تمكنت دوريات قاطع نجدة من خلال تجوالها المستمر من القبض على متهمين اثنين خلال قيامهما بتخريب لوحات الدعاية الانتخابية".ودعت القيادة "كافة المرشحين المتضررة لوحاتهم الدعائية الى اقامة الشكاوى لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما اصوليا".