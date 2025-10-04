الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية

– محلي

تناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه نصب دعاية انتخابية لمرشح بمنطقة غربي ، الا انها تسببت بكسر في أنبوب للمياه يغذي مرشات احدى الجزرات الوسطية.

ووفقا للفيديو فان استمرار تدفق المياه من الانبوب المكسور أدى الى غرق الشارع، وسط تساؤلات من المواطنين "من يتحمل مسؤولية ذلك؟".