الرصافة تتصدر.. قائمة باعداد الناخبين في كل محافظة

وعموما بلغ عدد الناخبين في 2.3 مليون ناخب اما 1.9 مليون ناخب، ليكون المجموع اكثر من 4.2 مليون ناخب في بغداد لوحدها، وفي بلغ عدد الناخبين اكثر من مليوني ناخب لتأتي بالمرتبة الثانية بعد بغداد، اما اقل عدد ناخبين في كان في وبلغ نصف مليون ناخب.وبينما يشكل ناخبي الرصافة حوالي 11% من اجمالي الناخبين، يشكل هذا العدد الكبير من الناخبين مخاوف من تأثيرهم على نسبة المشاركة، حيث ان هي الأكثر اكتظاظا بالسكان ومع مقاطعة التيار الصدري سيكون الأثر ربما اكثر وضوحا على نسبة المشاركة.