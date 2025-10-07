سياسي يستبعد من الانتخابات بسبب "قيود جنائية".. ويتهجم على مرشحين بكلمات نابية

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
ترامب يعلن تلقيه إشارة من إيران بشأن صفقة غزة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

سياسي يستبعد من الانتخابات بسبب "قيود جنائية".. ويتهجم على مرشحين بكلمات نابية

انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

2025-10-07 | 03:34
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
سياسي يستبعد من الانتخابات بسبب &quot;قيود جنائية&quot;.. ويتهجم على مرشحين بكلمات نابية
3,523 شوهد

السومرية نيوز – سياسي
في خضم الحراك الانتخابي الذي يشهده العراق استعدادًا للاستحقاق النيابي المقبل، الا انه ضمن قائمة المستبعدين من الانتخابات كررت المفوضية استبعاد سياسي (ا،م) للمرة الثانية من المشاركة في هذه الانتخابات بعدما استبعدته بالانتخابات السابقة بسبب قيود جنائية، فيما ذكرت مصادر ان استبعاد (ا،م) جاءت على خلفية ملفات فساد إداري ومالي ضخمة، وضغوط قضائية ومجتمعية طالبت منذ سنوات بمحاسبته.

ملفات ثقيلة وشبهات قديمة
منذ توليه مناصب كثيرة وحتى دخوله قبة البرلمان، الا ان اسمه ارتبط بسلسلة من قضايا الفساد التي طالت مشاريع الإعمار والبنى التحتية، إلى جانب تهم تتعلق بتهريب النفط واستغلال المناصب الحكومية للحصول على عقود وهمية ومناقصات مشبوهة.
مصادر رقابية أكدت أن "(ا،م) أدار شبكة مصالح اقتصادية معقدة تمتد من المحافظات الشمالية إلى بغداد، عبر واجهات تجارية ومؤسسات تحمل أسماء مقربين منه، استخدمت في تمرير صفقات مشبوهة تجاوزت قيمتها عشرات ملايين الدولارات".
ورغم كثرة التقارير التي صدرت عن هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية منذ عام 2015، فإن نفوذ (ا،م) حال دون محاسبته الفعلية، ليبقى أحد رموز الحصانة السياسية التي وفرت له الحماية لسنوات طويلة.
استبعاده من الانتخابات
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الجديدة، جاء قرار استبعاد (ا،م) من قوائم المرشحين بمثابة ضربة موجعة لمعسكره السياسي، بعد أن رأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن هناك إدانات قضائية وملفات مفتوحة لا تؤهله لخوض المنافسة.
القرار، بحسب مصادر في المفوضية، استند إلى توصيات من هيئة النزاهة التي أعادت فتح عدد من القضايا القديمة، أبرزها عقود وهمية في قطاع التعليم والصحة، إلى جانب قضية تهريب المشتقات النفطية التي كانت محل تحقيق منذ عام 2019.
وأعاد استبعاد (ا،م) الجدل حول المال السياسي الذي يتسلل إلى العملية الانتخابية، إذ اعتبر مراقبون أن "القرار يمثل خطوة جريئة نحو تنظيف الساحة من شخصيات تورطت في هدر المال العام واستغلال السلطة".
هجوم على السياسيين ومحاولة خلط الأوراق
في المقابل، لم يتأخر هذا السياسي عن الرد، إذ شنّ حملة إعلامية عبر قنواته وصفحاته على مواقع التواصل، هاجم فيها عددًا من القادة السياسيين متهمًا إياهم بالوقوف وراء "مؤامرة لإقصائه".
ووصف (ا،م) قرار استبعاده بأنه "سياسي بحت"، مشيرًا إلى أن "خصومه حاولوا إزاحته من المشهد لأنه يمثل تهديدًا لهم انتخابيًا".
لكن مراقبين يرون أن تصريحاته الأخيرة تعكس حالة من الارتباك والانفعال بعد أن فقد الغطاء السياسي الذي اعتاد عليه، خصوصًا بعد ابتعاد كتل وشخصيات نافذة عنه عقب تراكم الأدلة القانونية ضده.
كما رصدت مصادر مطلعة قيامه بتوجيه خطاب تحريضي ضد بعض السياسيين الذين كانوا حلفاء له في السابق، متهمًا إياهم بالفساد ذاته الذي لاحقه طوال السنوات الماضية، في محاولة لصرف الأنظار عن قضاياه المفتوحة.
المال والنفوذ والرهان الخاسر
وخلال دوراته البرلمانية السابقة، عرف عن قدرته على بناء شبكة ولاءات داخل المؤسسات الحكومية، مستخدمًا المال والنفوذ لتثبيت حضوره السياسي.
لكن تلك الشبكة بدأت تتفكك تدريجيًا بعد أن فقد ثقة الشارع، حيث تزايدت الأصوات المطالبة بمساءلته عن المشاريع المتلكئة ومبالغ الإعمار المهدورة.
ورغم محاولاته الأخيرة لتلميع صورته عبر زيارات ميدانية وتصريحات دعائية تحت شعار "خدمة المواطنين"، إلا أن الرأي العام بدا غير مقتنع، خصوصًا بعد تسريب تقارير رقابية تشير إلى امتلاكه عقارات وشركات بقيمة تقترب من 90 مليون دولار داخل العراق وخارجه.
رسائل المرحلة المقبلة
ويرى محللون أن استبعاد (ا،م) يمثل إشارة سياسية واضحة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تراجع نفوذ الشخصيات الجدلية التي اعتمدت على النفوذ والمال لشراء الولاءات.
كما أن موقف المفوضية وهيئة النزاهة يعزز الثقة بإمكانية تحجيم الفساد الانتخابي وإغلاق الباب أمام المال الفاسد الذي شوّه التجارب الديمقراطية السابقة.
في المقابل، يحذر البعض من أن (ا،م) المستبعد سيحاول استثمار قاعدته الاجتماعية المحدودة لإحداث ضجيج إعلامي أو التحالف مع شخصيات أخرى متورطة لإرباك المشهد، لكن تأثيره السياسي هذه المرة يبدو محدودًا للغاية، خصوصًا بعد أن خسر الدعم الرسمي والنيابي الذي كان يستند إليه.
بهذا، يجد السياسي (ا،م) نفسه اليوم خارج اللعبة الانتخابية، محاصرًا بملفات فساد متراكمة، ومرفوضًا من الرأي العام الذي تعب من الشعارات الفارغة.
واستبعاده لا يمثل نهاية مسيرته السياسية فحسب، بل قد يكون بداية لمساءلة قانونية واسعة تعيد فتح كل الملفات التي طويت تحت ضغط النفوذ والمصالح، في وقت يبدو أن الشارع العراقي بات أكثر وعيًا في مواجهة رموز الفساد، مهما كانت أسماؤهم أو انتماءاتهم.
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
Play
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
Play
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Play
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
Play
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
Play
بغداد شارع الكفاح - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣١ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-07
من الأخير
Play
من الأخير
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
Play
رخصة فودافون.. أسئلة قبل الشرارة الأولى - من الأخير م٢ - حلقة ٦٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-10-06
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
Play
العراق في دقيقة 06-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-06
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Play
نشرة ٦ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-06
Live Talk
Play
Live Talk
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
Play
‏‏الفن العراقي بين الأصالة والتجديد - Live Talk - الحلقة ١٣٢ | 2025
10:30 | 2025-10-06
عشرين
Play
عشرين
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
Play
الانتخابات تترنح بين المشاركة والمقاطعة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-04
رحال
Play
رحال
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Play
الثّور المجنح.. من أهمّ الآثار العراقية في الموصل - رحال م٦ - الحلقة ١٦ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-04
Biotic
Play
Biotic
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
Play
ضغط الدم، الجلطة القلبية، هشاشة العظام - م٤ Biotic - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-03
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
Play
تسريبات الصدر-المالكي تفتح وتغلق الدورة السياسية - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-03
الهوا الك
Play
الهوا الك
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03
Play
ملفات عالقة ورواتب مقطوعة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٦ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-03

اخترنا لك
وصول 19 ألف بطاقة ناخب محدثة في ذي قار
06:52 | 2025-10-07
الرصافة تتصدر.. قائمة باعداد الناخبين في كل محافظة
05:59 | 2025-10-05
تحديد سقف الانفاق الأعلى لكل مرشح: "ربع دينار" مقابل كل ناخب
04:07 | 2025-10-05
رغم نفيها إمكانية استخدامها.. لماذا تعاقب المفوضية "مشتري البطاقات الانتخابية" إذن؟
03:29 | 2025-10-05
بثاني يوم الحملة ومع حركة رياح بسيطة.. صور المرشحين تزاحم المارة بعد سقوطها
07:25 | 2025-10-04
الدعايات الانتخابية تتجاوز على مرشات المياه.. فيديو يوضح ما حصل بالعامرية
05:23 | 2025-10-04

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.