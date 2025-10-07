الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-543173-638954313316162365.jpg
وصول 19 ألف بطاقة ناخب محدثة في ذي قار
وصول 19 ألف بطاقة ناخب محدثة في ذي قار
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-10-07 | 06:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
120 شوهد
السومرية نيوز
– سياسة
أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، وصول أكثر من 19 ألف بطاقة ناخب محدثة لتوزيعها على الناخبين.
وقالت مفوضية الانتخابات في
ذي قار
في بيان مقتضب ورد لـ
السومرية نيوز
، إن "أكثر من 19 ألف بطاقة ناخب محدثة وصلت المراكز، تمهيدا لتوزيعها على الناخبين".
وشرعت المفوضية الأربعاء (24 أيلول 2025) بتوزيع بطاقة الناخب البايومترية على الناخبين، فيما أكدت المفوضية ستوزع البطاقات من خلال ١٠٧٩ مراكز تسجيل وطيلة أيام الأسبوع.
