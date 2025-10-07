وصول 19 ألف بطاقة ناخب محدثة في ذي قار

وقالت مفوضية الانتخابات في في بيان مقتضب ورد لـ ، إن "أكثر من 19 ألف بطاقة ناخب محدثة وصلت المراكز، تمهيدا لتوزيعها على الناخبين".وشرعت المفوضية الأربعاء (24 أيلول 2025) بتوزيع بطاقة الناخب البايومترية على الناخبين، فيما أكدت المفوضية ستوزع البطاقات من خلال ١٠٧٩ مراكز تسجيل وطيلة أيام الأسبوع.