انتشار واسع وإجراءات مشددة.. خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات في بغداد

انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

2025-10-08 | 04:18
انتشار واسع وإجراءات مشددة.. خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات في بغداد
الصباح
السومرية نيوز – امن

أعدت قيادة شرطة بغداد، خطة أمنية متكاملة لتأمين العملية الانتخابية المقبلة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل ركيزة أساسية، لضمان نزاهة الانتخابات وسيرها بشكل سلمي ومنظم.

وقال مدير إعلام شرطة بغداد الكرخ، والمتحدث باسم الخلية الإعلامية الأمنية لانتخابات محافظة بغداد، العميد نبراس محمد علي، إن "الخطة تضمنت نشر قوات أمنية في محيط مراكز الاقتراع لمنع أي أعمال شغب أو تدخلات غير قانونية، إلى جانب إجراءات تفتيش دقيقة للناخبين لضمان عدم إدخال أدوات أو أسلحة ممنوعة"، مبيناً أن "الخطة تشمل تأمين المواد الانتخابية مثل صناديق الاقتراع، وأجهزة الفرز الإلكتروني".

‏وأضاف، أن "غرف عمليات مركزية تم تشكيلها لتنسيق الجهود بين الشرطة والجيش والاستخبارات، مع وضع خطط استجابة سريعة للتعامل مع أي طارئ أو محاولات لتعطيل سير العملية الانتخابية"، مشيراً إلى أن "الأجهزة المختصة تعمل على رصد مسبق للتهديدات الأمنية استناداً إلى المعلومات الاستخبارية".

‏ولفت العميد علي، إلى "تنفيذ برامج تدريب وتأهيل لعناصر الأمن حول آليات التعامل مع الحشود واحترام حقوق الناخبين والإجراءات القانونية"، مشيراً إلى "أهمية إشراك المجتمع المدني في دعم العملية الانتخابية، من خلال تحفيز المواطنين على المشاركة وتسهيل عمل وسائل الإعلام، لتغطية الحدث بحرية وأمان".

‏وأكد على أن "شرطة بغداد تولي اهتماماً كبيراً بـ التوعية العامة عبر حملات إعلامية تدعو إلى الهدوء والتسامح، وتشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، لضمان نجاح الانتخابات في ظل أجواء ديمقراطية وآمنة".

أمن

انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

انتشار واسع وإجراءات مشددة

خطة أمنية شاملة لتأمين الانتخابات في بغداد

المجتمع المدني

السومرية نيوز

محافظة بغداد

خلية الإعلام

سومرية نيوز

مدير إعلام

السومرية

بغداد

