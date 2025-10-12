20 يومًا منذ بدء التوزيع.. تسليم 35% من البطاقات البايومترية الجديدة حتى الان

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، ، إن "عدد البطاقات البايومترية الموزّعة (لغاية الآن) بين الناخبين بلغت أكثر من مليون و250 ألف بطاقة بايومترية"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأكد، أن "المفوضية بمراكزها مستمرة بالتوزيع لغاية يوم الثامن من تشرين الثاني المقبل، ليتسنى لجميع الناخبين الحصول على بطاقاتهم البايومترية التي تسمح لهم بالتصويت في انتخابات يوم من تشرين الثاني المقبل".وبدأت المفوضية بتوزيع بطاقات الناخب في 22 أيلول الماضي أي منذ حوالي 20 يومًا، وتم توزيع 1.25 مليون من اصل 3.5 مليون بطاقة تمت طباعتها كبطاقات جديدة، ما يعني انه تبقى 2.25 مليون بطاقة لم تسلم بعد، فيما لم يتبقى على الموعد الأخير للتوزيع سوى 26 يومًا.