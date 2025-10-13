النساء الأقل مخالفة.. المفوضية تحصي غرامات المرشحين المخالفين للحملات الانتخابية

وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عدد مخالفي نظام الحملات الانتخابية رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ الذين تم تغريمهم حسب قرارات المنشورة في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، بلغ 292 غرامة".وأضافت ان "الغرامات توزعت بواقع 194 رجال، و42 نساء، و56 شعارات".