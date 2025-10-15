الانتخابات في صلاح الدين.. خارطة بأعداد الناخبين والمرشحين ومراكز التصويت

وجاءت القائمة على النحو التالي:عدد الاحزاب : ٣عدد التحالفات :١٠مرشح فرد : ٢٩٦عدد المقاعد :١٢عدد الذكور المرشحين : ٢١٤عدد الاناث المرشحين :٨٢عدد ناخبين العام المسجلين بايومتريا: ٨٠٨٠٤٣عدد مراكز العام : ٣٥٦عدد محطات العام : ١٥٨٩عدد ناخبين الخاص : ٨٢٩٢٥عدد مراكز الخاص : ٥٠عدد محطات الخاص : ٢٨٣بطاقات انتخابية : قيد التوزيع