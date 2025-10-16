المفوضية تعلن فرض 400 غرامة على مرشحي الانتخابات

وقالت المتحدثة باسم المفوضية في بيان ورد لـ ، إن "الغرامات التي صدر بها قرار مجلس مفوضين لغاية يوم ٢٠٢٥/١٠/١٤ جاءت كالتالي:عدد الغرامات الكلي /400رجال / 291نساء / 4960 قبل انطلاق الحملة