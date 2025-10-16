المفوضية تعيد سجاد سالم للسباق الانتخابي بعد قبول الطعن في الاستبعاد (وثيقة)

وجاء في القرار الذي أصدرته المفوضية بحسب وثيقة رسمية ، "لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على القرار المطعون فيه لوحظ انه غير صحيح ومخالف للقانون كونه بني على خطأ في تقدير الأدلة تقديراً سليماً وان ما ورد في اقوال المرشح من خلال احدى القنوات الفضائية يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير ولا يشكل مخالفة لنص المادة ( ٧ / ثالثاً ) من قانون انتخابات رقم ۲۲ لسنة ۲۰۱٨ المعدل ولا يستوجب استبعاد الطاعن من الترشح لانتخابات لسنة ۲۰۲٥ وإذ ان القرار المطعون فيه لم يراع ذلك لذا واستناداً لأحكام المادتين ( ۱۹ و ۲۰) من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱۹ قرر نقضه واشعار لاتباع ما تقدم".