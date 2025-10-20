انتخابات 2025: مرشح "ناقص الأهلية".. وجهات سياسية تضغط لتمريره

– محليات

​

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين، عن وجود "شبهات" تتعلق بأهلية أحد المرشحين، مؤكداً أن لجاناً فنية وإدارية تحقق في القضية، بعد ورود معلومات تشير إلى "تزوير" في وثائق تعود لهذا المرشح.

وذكر المصدر للسومرية نيوز، إن "مؤسسات حكومية أجرت سلسلة من المراجعات والتحقيقات بشأن وثائق احد المرشحين"، مبيناً أن "النتائج الأولية أثبتت وجود مخالفات وتضارب في البيانات".

وأضاف أن "التقارير الصادرة عن الجهات الرسمية أكدت تواجد المرشح داخل العاصمة خلال الفترة التي يُفترض أنه كان فيها خارج البلاد، ما يرجح فرضية التلاعب أو التزوير في الوثائق الدراسية"، مشيراً إلى أن "هناك مخاطبات رسمية لإثبات الحقائق بالأدلة والوثائق".

وتابع المصدر أن "أيادي سياسية تحاول التدخل في القضية لتمرير المرشح رغم المؤشرات السلبية حول أهلية ترشحه"، مبيناً أن "الملف أصبح الآن على طاولة جهات رقابية عليا والتي بدأت بملاحقة الأطراف المتورطة في التغطية على القضية".

وأوضح أن "الملف سيشهد في الأيام المقبلة الكشف عن وثائق ومخاطبات رسمية تؤكد أن المرشح لم يغادر خلال فترة دراسته المزعومة، وأن خروجه الفعلي لم يتم إلا بعد عام 2012".