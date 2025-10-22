3 إشارات تحكم الصوت الانتخابي.. ما الذي تكشفه ورقة الاقتراع الجديدة؟

وقال المستشار القانوني للمفوضية إن ورقة الاقتراع الخاص ستحمل شعارات جميع الأحزاب المتنافسة وتسلسلات المرشحين المشاركين في انتخابات ، موضحاً أن الورقة تتضمن ثلاث إشارات أساسية:، بحسب الصحيفة الرسمية.وبيّن سلمان أن، مؤكداً أنها مزودة بعلامات أمنية متطورة تمنع أي محاولة للتزوير أو الاستبدال. وأضاف أن، ما يجعل عملية الفرز الإلكتروني أكثر أماناً ودقة.وأكد المستشار القانوني أن المفوضية تستخدم أحدث جيل من الأجهزة الانتخابية، القادرة على التعرف بدقة على بصمة الناخب والتحقق من ورقة الاقتراع إلكترونياً، مشيراً إلى أن جميع كوادر المفوضية في المكاتب الانتخابية والمحافظات خضعت لتدريب مكثَّف بإشراف فنيين دوليين.وأوضح أن المفوضية تسعى عبر إجراءاتها الجديدة إلى تعزيز ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية وضمان أعلى مستويات الشفافية والنزاهة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.