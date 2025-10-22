دون المرور بشبكات الإنترنت داخل العراق.. المفوضية تكشف آلية إرسال نتائج الانتخابات

ومع اقتراب موعد الاقتراع العام في من تشرين الثاني المقبل، تتكامل الاستعدادات الفنية واللوجستية داخل المفوضية لتأمين العملية الانتخابية ضمن إطار زمني وتقني دقيق.وأوضح المتحدث باسم المفوضية، ، أن "الأنظمة الجديدة تم تطويرها لتعمل ضمن بيئة مؤمّنة بالكامل، حيث جرى تجهيز"، بحسب الصحيفة الرسمية.وأشار إلى أن "المفوضية، الأمر الذي يجعل عملية النقل محصَّنة ضدَّ أي تدخل خارجي أو اختراق".وبيّن جميل، أن ""، إذ تعمل الأجهزة التي وصفها بـ(الصمّاء) ضمن نظام مغلق، مضيفاً أن "الربط بين أجهزة التحقق والعدِّ والفرز يتم عبر داخلي آمن يضمن سلامة نقل البيانات داخل كل محطة اقتراع.كما وضعت المفوضية جداول زمنية محددة لعمليات الإرسال، بحيث، فيما جرى".وأشار إلى أن "المفوضية أنهت منذ عام 2021 انتقالها الكامل من نظام السيرفرات التقليدية إلى منظومة تشغيل مستقلة وأكثر أماناً"، لافتاً إلى أن "شركة فاحصة مختصة أجرت اختبارات شاملة على جميع البرمجيات والأجهزة وأكدت جاهزيتها الفنية للعمل يوم الاقتراع".