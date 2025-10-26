المفوضية تنشر آخر إحصائية للمستبعدين من السباق الانتخابي (وثيقة)

وبحسب بيان المفوضية جاءت الإحصائية على النحو التالي:حذف من قبل الحزب أو التحالف – 183أخرى – 130مساءلة وعدالة – 293قيد جنائي وحكم قضائي – 90نقص في مستمسكات الترشيح – 96حذف من قبل – 20تزوير وثيقة دراسية – 11انسحاب المرشح نفسه – 3حالة وفاة – 5منتسب – 6المجموع: 837