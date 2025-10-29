هجمات مسلحة ضد مرشحي 7 أحزاب خلال أسبوعين.. عنف انتخابي ام "دعاية انتخابية مفتعلة"؟

ومنذ ذلك الحين، وخلال الأسبوعين الماضيين، تم تسجيل 6 حوادث اطلاق نار واقتحام وحرق مكاتب وعجلات وحمايات بعض المرشحين في وبغداد والبصرة وميسان وكركوك، طالت مرشحين من أحزاب: "الحسم، السيادة، العزم، دولة القانون، صادقون، بدر، والديمقراطي الكردستاني".وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، تم تسجيل هجومين مسلحين ضد مرشحين، حيث افاد مصدر امني اليوم الأربعاء، بتقديم المرشح عن دولة القانون امجد طالب في بلاغا بتعرضه لاطلاق نار على عجلته من قبل عجلة نوع كراون، ووصفت بانها محاولة اغتيال.وقبل ساعات من هذه الحادثة، شهد مكتب احد مرشحي حركة صادقون في ببغداد، اطلاق نار بالهواء قرب مكتبه من قبل شخص يستقل " "، وقام بتقديم بلاغ الى الشرطة.وقبل يومين، تم تسجيل عملية محاولة اغتيال طالت احد حمايات النائب والمرشح عن في .وقبل اكثر من أسبوع، تعرض منزل المرشح عن تحالف الحسم نوفل اللهيبي لاطلاق نار من قبل مجهولين.وقبل اكثر من 10 أيام، تعرض مكتب المرشح عن تحالف العزم مثنى لاطلاق نار من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية ما أدى لاصابة شخصين، وقبلها تعرض والمرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل لاقتحام وحرق، وكان هذان الحادثان قد حدثا مباشرة بعد حادثة اغتيال المرشح عن السيادة في 15 تشرين الأول الجاري.وبالرغم من ان تصاعد العنف الانتخابي امر طبيعي لكنه مثير للقلق عند وصوله الى هذه المستويات، لكن بنفس الوقت، من المتوقع ان تكون هذه العمليات "مفتعلة" أساسا، بحسب مراقبين، وتهدف الى رفع "التعاطف الشعبي" مع المرشحين، وذلك بعد التعاطف الشعبي الكبير الذي حصل عليه صفاء بعد اغتياله، كما ان القوات الأمنية سبق ان سجلت بلاغات كاذبة بهذه الطريقة حيث يقدم اشخاص على "ادعاء تعرضهم للخطف"، او يقومون بتنفيذ "دكة عشائرية" ضد منازلهم، في محاولة لتوريط واتهام اشخاص اخرين لديهم معهم خصومة.ويرى مراقبون ان بعض هذه العمليات قد تكون صادقة، وبعضها ربما تكون "دعاية انتخابية من نوع اخر" وهجمات مفتعلة.