هجمات مسلحة ضد مرشحي 7 أحزاب خلال أسبوعين.. عنف انتخابي ام "دعاية انتخابية مفتعلة"؟
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-10-29 | 05:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
451 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
من
بغداد
صعودا الى
الموصل
نزولا الى
البصرة
، تصاعدت وتيرة حوادث استهداف مكاتب المرشحين للانتخابات، وذلك بعد حادثة اغتيال عضو
مجلس محافظة بغداد
والمرشح في تحالف السيادة
صفاء المشهداني
في الطارمية شمال بغداد منتصف الشهر الحالي بعبوة لاصقة في عجلته.
ومنذ ذلك الحين، وخلال الأسبوعين الماضيين، تم تسجيل 6 حوادث اطلاق نار واقتحام وحرق مكاتب وعجلات وحمايات بعض المرشحين في
الموصل
وبغداد والبصرة وميسان وكركوك، طالت مرشحين من أحزاب: "الحسم، السيادة، العزم، دولة القانون، صادقون، بدر، والديمقراطي الكردستاني".
وخلال الـ24 ساعة الماضية فقط، تم تسجيل هجومين مسلحين ضد مرشحين، حيث افاد مصدر امني اليوم الأربعاء، بتقديم المرشح عن دولة القانون امجد طالب في
محافظة البصرة
بلاغا بتعرضه لاطلاق نار على عجلته من قبل عجلة نوع كراون، ووصفت بانها محاولة اغتيال.
وقبل ساعات من هذه الحادثة، شهد مكتب احد مرشحي حركة صادقون في
حي العامل
ببغداد، اطلاق نار بالهواء قرب مكتبه من قبل شخص يستقل "
تك تك
"، وقام بتقديم بلاغ الى الشرطة.
وقبل يومين، تم تسجيل عملية محاولة اغتيال طالت احد حمايات النائب والمرشح عن
كتلة بدر
مهدي تقي امرلي
في
كركوك
.
وقبل اكثر من أسبوع، تعرض منزل المرشح عن تحالف الحسم نوفل اللهيبي لاطلاق نار من قبل مجهولين.
وقبل اكثر من 10 أيام، تعرض مكتب المرشح عن تحالف العزم مثنى
العزاوي
لاطلاق نار من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية
جنوب بغداد
ما أدى لاصابة شخصين، وقبلها تعرض
مكتب النائب
والمرشح عن الحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل
محما خليل
لاقتحام وحرق، وكان هذان الحادثان قد حدثا مباشرة بعد حادثة اغتيال المرشح عن السيادة
صفاء المشهداني
في 15 تشرين الأول الجاري.
وبالرغم من ان تصاعد العنف الانتخابي امر طبيعي لكنه مثير للقلق عند وصوله الى هذه المستويات، لكن بنفس الوقت، من المتوقع ان تكون هذه العمليات "مفتعلة" أساسا، بحسب مراقبين، وتهدف الى رفع "التعاطف الشعبي" مع المرشحين، وذلك بعد التعاطف الشعبي الكبير الذي حصل عليه صفاء
المشهداني
بعد اغتياله، كما ان القوات الأمنية سبق ان سجلت بلاغات كاذبة بهذه الطريقة حيث يقدم اشخاص على "ادعاء تعرضهم للخطف"، او يقومون بتنفيذ "دكة عشائرية" ضد منازلهم، في محاولة لتوريط واتهام اشخاص اخرين لديهم معهم خصومة.
ويرى مراقبون ان بعض هذه العمليات قد تكون صادقة، وبعضها ربما تكون "دعاية انتخابية من نوع اخر" وهجمات مفتعلة.
مقالات ذات صلة
المصادقة على "المرشحين النهائيين" وتحديد موعد الدعاية الانتخابية
04:19 | 2025-10-01
حقوق الانسان: مرشحون يستعطفون الفقراء في مشاهد استعراضية للدعايات الانتخابية
07:19 | 2025-09-23
الامن الوطني يعتقل "مشتري بطاقات انتخابية" وممزقي صور مرشحين
03:57 | 2025-10-19
"وشم" قد يؤدي لاستبعاد مرشح انتخابي لمجلس الشيوخ
03:52 | 2025-10-22
خاص السومرية
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
انتخابات العراق
العنف الانتخابي
الهجوم مسلح على مكتب
مجلس محافظة بغداد
مهدي تقي امرلي
صفاء المشهداني
السومرية نيوز
محافظة البصرة
محافظة بغداد
مكتب النائب
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
35.01%
07:38 | 2025-10-29
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
اقتصاد
25.76%
09:35 | 2025-10-27
الدولار في اقل حالاته منذ أسبوعين.. اليكم الأسعار
09:35 | 2025-10-27
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
21.97%
09:50 | 2025-10-28
قفزة خفيفة بأسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
09:50 | 2025-10-28
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
رياضة
17.26%
10:21 | 2025-10-27
العراق يخسر أمام السعودية في افتتاح بطولة غرب آسيا
10:21 | 2025-10-27
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
ناس وناس
ساحة الخلفاء بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٤٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-10-29
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
من الأخير
وزارة التربية.. صراع قبل الأوان - من الأخير م٢ - حلقة ٨٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٨ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:45 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-10-2025 | 2025
13:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
Live Talk
حملة لزرع ثمانية ملايين شجرة في العراق - Live Talk - الحلقة ١٤٨ | 2025
11:30 | 2025-10-28
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
عشرين
كردستان .. انتخابات على وقع الاعتقالات! - عشرين م٤ - الحلقة ٣٥ | الموسم 4
16:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
رحال
زيتون قرية الفاضلية... حكاية تروي الطبيعة عبر أشجارها العتيقة! - رحال م٦ - الحلقة ١٩ | الموسم 6
14:30 | 2025-10-25
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
Biotic
نوبات القلب عند النساء - م٤ Biotic - الحلقة ٢٥ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
حصاد السومرية
مبعوث خاص واتصال.. جديد النظرة الأميركية للعراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٩ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
الهوا الك
قصص من واقعنا.. ومطالب تبحث عن حل - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٩ | الموسم 10
08:30 | 2025-10-24
اخترنا لك
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
الإنفاق الانتخابي في العراق.. أرقام "فلكية" وتساؤلات عن مصادر التمويل
06:40 | 2025-10-29
مفوضية الانتخابات تحدد ساعة بدء الصمت الانتخابي
06:26 | 2025-10-29
المفوضية: رئاسة الوزراء هي من تحدد عطلة المدارس خلال الانتخابات
06:01 | 2025-10-29
المفوضية تنشر آخر إحصائية للمستبعدين من السباق الانتخابي (وثيقة)
03:10 | 2025-10-26
عراقي يشيد بـ"أناقة" الدعايات الانتخابية في أربيل: "تريدلك أخو خيته يخلي اللافتة بالجزرة"
08:48 | 2025-10-24
