المفوضية: رئاسة الوزراء هي من تحدد عطلة المدارس خلال الانتخابات

وقالت المتحدثة باسم في بيان ورد لـ ، إن "المفوضية نسقت عملها مع لغرض استلام المدارس من يوم 5 تشرين الثاني المقبل ولغاية 13 من الشهر ذاته"، مؤكدة أن "المفوضية ليست طرفا في منح العطلة الرسمية للمدارس".وأضافت الغلاي، ان "هذا القرار يخص حصرا"، مبينة ان "المفوضية ابلغت فقط بحاجتها لعدد من المدارس وليس جميعها خلال الفترة المحددة أعلاه".