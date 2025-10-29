مفوضية الانتخابات تحدد ساعة بدء الصمت الانتخابي

وقالت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، في تصريح للسومرية نيوز، إن "يوم 11/8 وتحديدا في الساعة السابعة صباحا سيبدأ الصمت الانتخابي لعملية الاقتراع التي ستُجرى في 11/11/2025".وأضافت أن "دخول الصمت الانتخابي يعني انتهاء الفترة المحددة للحملة الانتخابية للمرشحين".