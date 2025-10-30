انتخابات تشرين الثاني: 309 مرشحين يتنافسون على 46 مقعداً في كردستان

ويبرز في هذه المنافسة الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة والاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل ، اللذان يخوضان السباق بكتل كبيرة من دون تحالفات معلنة في الوقت الحالي، مستندين إلى حضورهما التاريخي وسيطرتهما على القرار السياسي في المحافظات الثلاث: أربيل ودهوك والسليمانية، إضافة إلى مدينة حلبجة التي تشارك لأول مرة ضمن بعد إنشائها حديثاً كمحافظة مستقلة.ومن جهة أخرى، تشهد الانتخابات مشاركة أحزاب وكيانات سياسية تسعى لكسر هيمنة الحزبين الرئيسيين، بينها تيار الموقف الوطني "هه لويست"، وحراك الجيل الجديد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني، وجماعة العدل الكردستاني، والجبهة العراقية، وجبهة شعبنا، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى مرشحين أفراد مستقلين، في محاولة لتوسيع تمثيلهم داخل .وتخصص 12 مقعداً لكوتا النساء من أصل 46 مقعداً مخصصاً للإقليم، موزعة بواقع 4 مقاعد في أربيل، و5 في وحلبجة، و3 في دهوك، بهدف تعزيز المشاركة النسوية في الحياة السياسية.ويشير توزيع المرشحين إلى المنافسة الحادة في كل محافظة، إذ بلغ عدد المرشحين في أربيل 108 مرشحين (71 من الذكور و37 من الإناث)، وفي السليمانية وحلبجة 136 مرشحاً (99 من الذكور و37 من الإناث)، أما في دهوك فبلغ عدد المرشحين 59 مرشحاً (39 من الذكور و20 من الإناث).وتعكس هذه الإحصاءات حجم التنافس وتعدد الخيارات أمام الناخبين، في وقت يسعى فيه المرشحون والأحزاب الأصغر إلى استغلال ضعف التحالفات الرسمية بين الحزبين الرئيسيين لتعزيز حضورهم، وهو ما يجعل انتخابات هذا العام مفتوحة على نتائج قد تعيد تشكيل المشهد السياسي الكردي والعراقي على حد سواء.وقال مسؤول إعلام مكتب انتخابات أربيل، أحمد مازن، إن “عدد المرشحين المشاركين في العملية الانتخابية لمجلس النواب العراقي في أربيل بلغ 108 مرشحين من أحزاب وكيانات وأفراد”. وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني دفع بـ30 مرشحاً، والاتحاد الوطني الكردستاني بـ30 مرشحاً أيضاً، بينما يشارك تيار الموقف الوطني (هه لويست) بـ12 مرشحاً، وحراك الجيل الجديد بـ8، والجبهة التركمانية العراقية بـ5، وجماعة العدل الكردستانية بـ5، والاتحاد الإسلامي الكردستاني بـ 4 مرشحين، وجبهة شعبنا بـ4، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني بـ4، إضافة إلى 6 مرشحين أفراد"، بحسب الصحيفة الرسمية.وفي محافظتي السليمانية وحلبجة، بلغ عدد المرشحين 138 مرشحاً، بحسب إحصاءات المفوضية، يتوزعون بواقع 36 مرشحاً لكل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، و18 من تيار الموقف الوطني (هه لويست)، و12 من حراك الجيل الجديد، و4 من العراقية، و5 من جماعة العدل الكردستانية، و8 من الاتحاد الإسلامي الكردستاني، و11 من جبهة شعبنا، و4 من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، و4 مرشحين أفراد.أما في ، فقد بلغ عدد المرشحين 63 من مختلف الأحزاب والكيانات، بواقع 22 مرشحاً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، و5 من ، و4 من تيار الموقف الوطني (هه لويست)، و5 من حراك الجيل الجديد، و4 من الجبهة التركمانية العراقية، و4 من جماعة العدل الكردستانية، و4 من الاتحاد الإسلامي الكردستاني، و5 من جبهة شعبنا، و5 من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى 5 مرشحين أفراد.ويرى مراقبون أن التنافس بين الأحزاب الكردية في المحافظات الأربع والإدارات المستقلة بالإقليم يشهد حراكاً كبيراً، مع بروز الحزبين الرئيسيين في صدارة المنافسة، مؤكدين أن صناديق الاقتراع ستكون في إعادة ترتيب الخارطة السياسية الكردية.كما أن نتائج الانتخابات المقبلة ستلعب دوراً محورياً في تحديد التوازنات داخل الإقليم وتوسيع النفوذ مع من خلال إعادة توزيع المناصب في الحكومة المقبلة.