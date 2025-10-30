المفوضية تُنجز توزيع أكثر من مليوني بطاقة بايومترية استعداداً للانتخابات

وقال عضو الفريق الإعلاميِّ للمفوضيَّة، إنَّ العمل يسير على وفق الجدول الزمنيِّ المرسوم لإجراء الانتخابات، بدءاً من عمليَّة الاقتراع وحتى إعلان النتائج النهائيَّة.وأضاف زاير أنَّ المفوضيَّة أكملتْ تحديث القوائم الانتخابيَّة، وتدريب موظفي الاقتراع، وتجهيز المراكز في مختلف المحافظات لضمان سير العمليَّة بانسيابيَّةٍ وشفافيَّة.