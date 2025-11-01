الصفحة الرئيسية
وثائق تكشف تزوير المرشحين للانتخابات "فراس رحيم مجيسر" و "ياسر اسكندر وتوت" لشهاداتهم
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-01 | 09:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
959 شوهد
وجّه النائب
ياسر هاشم الحسيني
، نائب رئيس
لجنة الاقتصاد
والصناعة والتجارة في
مجلس النواب
، كتاباً رسمياً إلى قاضي محكمة النزاهة دعا فيه إلى التحقيق الفوري في شبهات فساد انتخابي تتعلق بأحد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب
الحسيني
، أنه استناداً إلى المادة (61 ثانياً) من الدستور العراقي وإلى أحكام
قانون مجلس النواب
رقم (13) لسنة 2018 والمادة (23 ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، التي تخوّل النواب ممارسة دورهم الرقابي في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
وبحسب مضمون الكتاب، فإن المرشح (فراس رحيم مجيسر) قام – بحسب ما ورد من معلومات موثقة – بدفع مبلغ مليون دولار أميركي إلى مدير
معهد الفنون
الجميلة (عمر رشيد صالح) مقابل تزوير وثيقة تخرّج واستخدامها في التسجيل للانتخابات أمام
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
.
وأوضح الحسيني أن المعلومات التي وردت إليه تشير إلى أن الوثيقة مزورة بالكامل وغير صادرة عن أية جهة أكاديمية رسمية، وأن العملية تمت بوساطة مالية مباشرة بين المرشح ومدير المعهد، مشدداً على أن هذه الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً للنزاهة العامة ولحق الشعب في انتخابات نزيهة.
وطالب النائب في خطابه الرسمي محكمة النزاهة ومجلس
القضاء الأعلى
بـ“التحقيق العاجل في القضية، واستدعاء جميع الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين”.
ادناه الوثائق:
وفي وقت سابق، تم تداول وثيقة وثيقة رسمية صادرة من
وزارة التربية
العراقية تثبت تزوير شهادة النائب الحالي والمرشح للانتخابات البرلمانية المقبلة
ياسر اسكندر وتوت
لشهادته.
مقالات ذات صلة
الخارجية تنفي قائمة "سفراء الأقارب": 62% من المرشحين يحملون شهادات عليا
02:18 | 2025-08-04
"فرانس فوتبول" تكشف عن قائمة المرشحين لجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب
07:32 | 2025-08-07
النزاهة والمفوضية تتفقان على تزوير "زرزور" وتبعثان بكتاب للهيئة القضائية (وثيقة)
05:03 | 2025-10-08
السيد الصدر يعلق على تحذير من "تزوير الانتخابات" القادمة
04:57 | 2025-10-31
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
مرشح
مزور
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مجلس القضاء الأعلى
قانون مجلس النواب
ياسر هاشم الحسيني
ياسر اسكندر وتوت
المفوضية العليا
القضاء الأعلى
لجنة الاقتصاد
اخترنا لك
بدء الانتشار الأمني في مدارس بغداد استعدادا للانتخابات
12:24 | 2025-11-01
ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
05:18 | 2025-10-31
السيد الصدر يرد على اتهامات حرق الصناديق: من يفعل ذلك ليس منا
04:38 | 2025-10-30
المفوضية تُنجز توزيع أكثر من مليوني بطاقة بايومترية استعداداً للانتخابات
04:27 | 2025-10-30
انتخابات تشرين الثاني: 309 مرشحين يتنافسون على 46 مقعداً في كردستان
04:17 | 2025-10-30
توضيح رسمي من وزارة التربية بشأن عطلة الانتخابات
07:38 | 2025-10-29
