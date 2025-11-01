وثائق تكشف تزوير المرشحين للانتخابات "فراس رحيم مجيسر" و "ياسر اسكندر وتوت" لشهاداتهم

وجاء في الوثيقة الصادرة عن مكتب ، أنه استناداً إلى المادة (61 ثانياً) من الدستور العراقي وإلى أحكام رقم (13) لسنة 2018 والمادة (23 ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، التي تخوّل النواب ممارسة دورهم الرقابي في مكافحة الفساد وحماية المال العام.وبحسب مضمون الكتاب، فإن المرشح (فراس رحيم مجيسر) قام – بحسب ما ورد من معلومات موثقة – بدفع مبلغ مليون دولار أميركي إلى مدير الجميلة (عمر رشيد صالح) مقابل تزوير وثيقة تخرّج واستخدامها في التسجيل للانتخابات أمام .وأوضح الحسيني أن المعلومات التي وردت إليه تشير إلى أن الوثيقة مزورة بالكامل وغير صادرة عن أية جهة أكاديمية رسمية، وأن العملية تمت بوساطة مالية مباشرة بين المرشح ومدير المعهد، مشدداً على أن هذه الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً للنزاهة العامة ولحق الشعب في انتخابات نزيهة.وطالب النائب في خطابه الرسمي محكمة النزاهة ومجلس بـ“التحقيق العاجل في القضية، واستدعاء جميع الأطراف المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتورطين”.ادناه الوثائق: