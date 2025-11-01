بدء الانتشار الأمني في مدارس بغداد استعدادا للانتخابات

بدأت القوات الأمنية اليوم السبت، بالانتشار في المدارس التي تم اعتمادها كمراكز اقتراع في ، ضمن الاستعدادات الجارية للانتخابات.





وأكد المصدر أن الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة لضمان سير الانتخابات بشكل سلس وآمن في العاصمة. وذكر مصدر أمني، لـ ، انه "تمت تهيئة فلاتر للتفتيش وخيمة خاصة للمنتسبين لضمان تنظيم عملية الاقتراع وتأمين سلامة الناخبين".وأكد المصدر أن الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة لضمان سير الانتخابات بشكل سلس وآمن في العاصمة.