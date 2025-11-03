5 ايام ويبدأ "الصمت".. الاحزاب مضطرة "للسكوت" صباح السبت المقبل ومن ينطق قد يُستبعد!

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية، ، إن أي نشاط دعائي أو ترويجي خلال فترة الصمت الانتخابي يعد مخالفةً صريحةً للتعليمات النافذة.وأضاف ان "مخالفة الصمت الانتخابي تعرض المرشح إلى عقوبات مالية أو إدارية تتناسب مع جسامة الخرق، مبيناً أن المفوضية قد تتخذ إجراءاتٍ أشد تصل إلى استبعاد المرشح من السباق الانتخابي في حال ارتقاء المخالفة إلى مستوى الجريمة الانتخابية.وأضاف زاير أن "الفرق الميدانية للمفوضية تتابع بدقة التزام المرشحين بمدة الصمت الانتخابيّ، سواءٌ في الحملات الميدانيَّة أو عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي”.وشدد على أن "الالتزام بالتعليمات يضمن تكافؤ الفرص بين المتنافسين ويُحافظ على نزاهة العمليَّة الانتخابيَّة".ودعا زاير "جميع القوى السياسيَّة والمرشَّحين إلى الالتزام بالصمت الانتخابيِّ، وتهيئة الأجواء الملائمة لإجراء اقتراعٍ عادلٍ وشفّافٍ يعكس إرادة الناخبين"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وسيبدأ الصمت الانتخابي في ابتداء من الساعة السابعة صباح يوم السبت القادم الموافق 8 تشرين الثاني استعدادا للتصويت الخاص يوم 9 تشرين الثاني، والتصويت العام يوم 11 تشرين الثاني الجاري.