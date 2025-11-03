الصفحة الرئيسية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-545786-638977614186391998.jpg
أحمد الأسدي في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
يخوض وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي الانتخابات البرلمانية المقبلة مرشحاً عن قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية (207) بالتسلسل (5) عن محافظة بغداد.
2025-11-03 | 01:59
2025-11-03T01:59:00+00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
https://embed.kwikmotion.com/embed/babdybiy6561bx94pf6poq?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d545786%26topic%3d%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a+2025%26stopic%3d%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa%2c%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa+%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3+%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%a8+%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a+2025%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=00346fe5-1aa5-469f-80db-1b24928590ad&InitAdsBeforePlayer=1
أحمد الأسدي في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
82 شوهد
يخوض وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي الانتخابات البرلمانية المقبلة مرشحاً عن قائمة ائتلاف الإعمار والتنمية (207) بالتسلسل (5) عن
محافظة بغداد
.
وصرح
الأسدي
، القيادي في الائتلاف، أن ائتلاف الإعمار والتنمية سيكون "الأول وطنياً وشيعياً" من حيث عدد المقاعد في البرلمان المقبل، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز مشاريع الإعمار والتنمية في البلاد.
يُذكر أن ائتلاف الإعمار والتنمية هو تحالف انتخابي وبرلماني أُسِّسَ برعاية
رئيس الوزراء
العراقي
محمد شياع السوداني
، ويهدف إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025 ودعم ترشيحه لولاية ثانية.
وقد أُعلِن عن تشكيل الائتلاف في 20 أيار 2025، ويضم مجموعة من الأحزاب السياسية وعدداً من النواب المستقلين.
المفوضية تبدأ قرعة اختيار موظفي اقتراع انتخابات مجلس النواب 2025
05:26 | 2025-09-14
05:26 | 2025-09-14
السومرية تنشر أسماء المرشحين المصادق عليهم لانتخابات مجلس النواب 2025
07:23 | 2025-10-02
07:23 | 2025-10-02
مجلس النواب يعقد جلسة جديدة بحضور 170 نائباً
07:13 | 2025-08-25
07:13 | 2025-08-25
فيديو جديد للمشاجرة بين النائبين الدهلكي والحيدري داخل قاعة مجلس النواب
09:29 | 2025-08-06
09:29 | 2025-08-06
سياسة
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
بغداد
العراق
السومرية
انتخابات
احمد السدي
أحمد الأسدي
مجلس النواب العراقي
محمد شياع السوداني
الشؤون الاجتماعية
شياع السوداني
رئيس الوزراء
محافظة بغداد
مجلس النواب
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
46.77%
10:38 | 2025-11-02
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
دوليات
21.55%
02:15 | 2025-11-03
تركيا تعلن تفاصيل الاتفاق المائي الجديد مع العراق
02:15 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
محليات
16.9%
03:16 | 2025-11-03
بالتفصيل.. تعرف على بنود آلية تنفيذ التعاون المائي بين العراق وتركيا
03:16 | 2025-11-03
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
رياضة
14.78%
09:58 | 2025-11-01
الإمارات تعلن نفاد جميع التذاكر المخصصة للجماهير العراقية لمباراة ذهاب الملحق الآسيوي
09:58 | 2025-11-01
المزيد
5 ايام ويبدأ "الصمت".. الاحزاب مضطرة "للسكوت" صباح السبت المقبل ومن ينطق قد يُستبعد!
01:19 | 2025-11-03
حسمت مسألة الحظر.. اللجنة الأمنية للانتخابات: دخول الإنذار "ج" سيكون في 6 تشرين الثاني
10:38 | 2025-11-02
بدء الانتشار الأمني في مدارس بغداد استعدادا للانتخابات
11:24 | 2025-11-01
وثائق تكشف تزوير المرشحين للانتخابات "فراس رحيم مجيسر" و "ياسر اسكندر وتوت" لشهاداتهم
08:09 | 2025-11-01
ترشح رجال أعمال للانتخابات.. واجهة للأحزاب أم خطوة إيجابية لدعم الاقتصاد؟
04:18 | 2025-10-31
السيد الصدر يرد على اتهامات حرق الصناديق: من يفعل ذلك ليس منا
03:38 | 2025-10-30
