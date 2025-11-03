أحمد الأسدي في انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

وصرح ، القيادي في الائتلاف، أن ائتلاف الإعمار والتنمية سيكون "الأول وطنياً وشيعياً" من حيث عدد المقاعد في البرلمان المقبل، مشيراً إلى أن برنامجه الانتخابي يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز مشاريع الإعمار والتنمية في البلاد.يُذكر أن ائتلاف الإعمار والتنمية هو تحالف انتخابي وبرلماني أُسِّسَ برعاية العراقي ، ويهدف إلى خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025 ودعم ترشيحه لولاية ثانية.وقد أُعلِن عن تشكيل الائتلاف في 20 أيار 2025، ويضم مجموعة من الأحزاب السياسية وعدداً من النواب المستقلين.