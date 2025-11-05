التصويت بالبطاقات "المشتراة" ممكن بشرط "اخذ اصابع الناخب ايضا".. المفوضية تكشف "المهمة المستحيلة"

وقال عضو الفريق الإعلامي في المفوضية ، إن الاقتراع سيكون حصرا لحاملي البطاقة البايومترية التي تعتمد الية تحقق ثلاثية بين البطاقة والناخب وجهاز التحقق الالكتروني الذي يربط البصمة بقاعدة بيانات مركزية يجعل استخدامها من قبل أي شخص اخر مستحيلا تقنيا.وأضاف زاير أن "نظام التحقق الإلكتروني لا يسمح بفتح سجل الناخب إلا بعد تطابق بصماته مع بياناته المسجَّلة، ما يغلق الباب أمام أي محاولةٍ للتزوير أو التصويت بالنيابة".واكد أن "ما يُتداول عن بيع البطاقات الانتخابيَّة أمرٌ بلا جدوى، لأنَّ الأجهزة لنْ تتعرَّف إلّا على بصمة صاحب البطاقة الأصليَّة"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وأشار إلى أن "هذه الإجراءات التقنيَّة تُمثل ضمانةً حقيقيَّةً لنزاهة الانتخابات وشفافيتها"، داعياً المواطنين إلى تسلّم بطاقاتهم البايومتريَّة قبل موعد الاقتراع، وعدم التعامل مع أيِّ جهةٍ غير رسميَّةٍ تعرض شراءها أو الاحتفاظ بها".