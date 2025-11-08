الدرونات تملأ سماء المؤتمرات الانتخابية .. هل قرار العمليات المشتركة ينطبق على المواطنين فقط؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
06:00 AM
الى
06:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
سوريا.. اعتقال متورط بارتكاب انتهاكات في حمص
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546325-638981850119460643.jpg
الدرونات تملأ سماء المؤتمرات الانتخابية .. هل قرار العمليات المشتركة ينطبق على المواطنين فقط؟
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-08 | 02:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
330 شوهد
السومرية
نيوز-خاص
شهدت الساعات الأخيرة قبل دخول الصمت الانتخابي حيز التنفيذ في
العراق
، تصاعدا حادا في فعاليات المؤتمرات والدعايات الانتخابية استعدادا ليوم الاقتراع الذي يبدأ غدا للتصويت الخاص، والثلاثاء للتصويت العام في واحدة من اكثر الدورات الانتخابية استثنائية وجدلا.
بدا الامر وكأنه محاولة لترك "الانطباع الأخير" في اذهان الجمهور او ما يعرف بـ"الضربة الأخيرة" التي لا يمكن ان يصعّد فوقها احد، فاخر انطباع ربما يمكث بالاذهان اكثر من غيره، لذلك استخدمت العديد من الأحزاب والتحالفات في التجمعات الانتخابية الأخيرة يوم امس قبل بدء الصمت الانتخابي اليوم، الكثير من الفعاليات الاستثنائية حتى ان بعض المؤتمرات الانتخابية المركزية تحولت الى ما يشبه الكرنفال الاحتفالي المبهج.
وفي هذا السياق، استخدمت بعض القوى السياسية العديد من الفعاليات الاستثنائية والألعاب النارية في السماء وغيرها، وواحدة من هذه الفعاليات الأبرز، هو رسم وجوه المسؤولين في السماء عبر استخدام الطائرات المسيرة الامر الذي حدث في
البصرة
وبغداد ومحافظات أخرى على ما يبدو.
وبالرغم من ان الدعايات الانتخابية واستخدام مختلف الوسائل هو امر مشروع ومتاح، لكن ان يكون هناك "لا
عدالة
" في تطبيق القوانين، او خرق القوانين في اللحظات الأخيرة قبل بدء الانتخابات التي تريد القوى السياسية ان تحكم العراقيين من خلالها للسنوات الأربع الماضية، وتبدأ مسيرتها بخرق القانون او عدم احترام النظام العام، فهذا يؤسس لرسالة سلبية.
مناسبة الحديث هنا يعود الى حوالي أسبوعين، عندما أعلنت
قيادة العمليات المشتركة
تشغيل أجهزة التشويش، وتوعدت بمتابعة واسقاط أي طائرة مسيرة لغاية انتهاء الانتخابات لاسباب امنية واحترازية.
طبقت القوات الأمنية هذا الامر فعلا وفقد الكثير من المصورين وهواة التصوير، وأصحاب الاعمال من الذين يعملون إعلانات للاعمال التجارية، فقدوا الكثير من الطائرات المسيرة المستخدمة في التصوير بسبب اسقاطها ومصادرتها من قبل قيادة
العمليات المشتركة
.
لكن ما تم تطبيقه على المواطنين، يبدو انه لم يطبق على القوى السياسية التي استخدمت ربما الاف او مئات الطائرات المسيرة في الحفلات المركزية الانتخابية مساء يوم امس، دون ان تتابعها او تصادرها او تسقطها قيادة العمليات المشتركة كما فعلت مع المواطنين، الامر الذي يبعث برسالة سلبية عن "لاعدالة" تطبيق التعليمات، وتطبيقها على فئات دون أخرى، وهي بداية غير جيدة للانتخابات القادمة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
العمليات المشتركة توضح بشأن أصوات المقاتلات الحربية في سماء بغداد
01:13 | 2025-10-02
العمليات المشتركة تفتح تحقيقا باستشهاد مواطنين في الأنبار
13:34 | 2025-10-22
العمليات المشتركة: وجهنا بالتصدي لاستهداف المرشحين والتحقيقات مستمرة للوصول لقتلة المشهداني
11:55 | 2025-10-15
توجيهات جديدة من نائب قائد العمليات المشتركة بشأن الانتخابات
12:10 | 2025-10-05
خاص السومرية
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
الانتخابات
درونات
العمليات المشتركة
قيادة العمليات المشتركة
السومرية نيوز
أصحاب الاعمال
سومرية نيوز
السومرية
البصرة
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
محليات
38.33%
04:09 | 2025-11-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
04:09 | 2025-11-07
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
فن وثقافة
23%
11:06 | 2025-11-06
الحبس سنتين بحق محمد رمضان بسبب أغنية
11:06 | 2025-11-06
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
فن وثقافة
20.08%
07:49 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث – عاجل
محليات
18.6%
05:24 | 2025-11-06
السومرية تنشر نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الثالث – عاجل
05:24 | 2025-11-06
المزيد
أحدث الحلقات
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
الأكثر مشاهدة
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
Biotic
تأثير الاجهزة الرقمية على الصحة - م٤ Biotic - الحلقة ٢٧ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
حصاد السومرية
اتفاقية مياه لأول مرة في العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣١ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 07-11-2025 | 2025
13:00 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
الهوا الك
معاناة يومية ومطالبات حقوقية وخدمية - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣١ | الموسم 10
10:30 | 2025-11-07
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
عشرين
إنتخابات تشرين.. نحو بديل سياسي وسيادة مكتملة - عشرين م٤ - الحلقة ٣٧ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
هنادي وليان
من الرضاعة إلى الأكل الأول… سرّ بشرة الطفل الصحية! - هنادي وليان - الحلقة ٩ | 2025
15:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
Celebrity
اللاعب العراقي محمد عبد الزهرة - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
Live Talk
إبداع عراقي في عالم الدبلجة - Live Talk - الحلقة ١٥٥ | 2025
10:30 | 2025-11-06
اخترنا لك
فارق ضخم بين الاقتراعين.. استلام البطاقات 83% في 2025 مقارنة بـ13% في 2021.. كيف ستكون نسبة المشاركة؟-عاجل
04:23 | 2025-11-08
الشباب يقتحم الانتخابات.. 40 بالمئة من المرشحين تحت الـ40 عاما
04:00 | 2025-11-07
بالملخص.. 9 أسئلة تشرح انتخابات العراق
02:37 | 2025-11-07
ما هو الصمت الانتخابي الذي سيدخل حيز التنفيذ غداً وما هي عقوبات المخالفين؟
01:11 | 2025-11-07
هيئة الإعلام والاتصالات تصدر 5 قواعد للتغطية الإعلامية خلال الانتخابات
05:31 | 2025-11-06
بالفيديو: تباين آراء العراقيين بشأن المشاركة في الانتخابات
02:23 | 2025-11-05
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.