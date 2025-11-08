فارق ضخم بين الاقتراعين.. استلام البطاقات 83% في 2025 مقارنة بـ13% في 2021.. كيف ستكون نسبة المشاركة؟

وفقا للارقام، طبعت في هذه العملية الانتخابية 3.5 مليون بطاقة بايومترية جديدة، معظمها للمواليد الجديدة التي تجاوز عمرها الـ18 عاما منذ اخر انتخابات في 2021، كما تتضمن أيضا تحديث البيانات للأشخاص الذين كانوا يمتلكون بطاقات قصيرة الأمد او الكترونية، وتحويلها الى بايومترية.وحتى يوم امس، كشفت المفوضية انه لم يتبقى من البطاقات المطبوعة غير الموزعة سوى 600 الف بطاقة بايومترية، وفقا لذلك فهذا يعني ان نسبة توزيع البطاقات او نسبة الاقبال على استلام البطاقات يبلغ 83%، بينما لا تزال 17% من البطاقات فقط لم يتم استلامها، وهذا يكشف عن اقبال قوي على استلام البطاقات.بالمقابل، في انتخابات 2021، تمت طباعة 2.3 مليون بطاقة ناخب جديدة، لكن حتى قبل يوم واحد من الانتخابات، لم يوزع سوى 300 الف بطاقة، وبقيت مليوني بطاقة لم يتم استلامها، وهو ما يعني ان نسبة التوزيع او الاقبال على استلام البطاقات يبلغ 13% فقط.المقارنة بين حجم الاقبال على استلام بطاقات الناخب، بين 83% في الانتخابات الحالية، مقارنة بـ13% في انتخابات 2021، يعكس عن حجم اقبال قوي محتمل على المشاركة بالانتخابات أيضا وليس على استلام البطاقات فحسب، فالاقبال على استلام البطاقات يعني بالضرورة ربما اقبال على التصويت.لكن مع ذلك، ليس من المتوقع ان تفوق المشاركة الـ80%، لان هذه البطاقات تعبر عن شريحة محددة أولا وليس كل الشرائح فلا تمثل عينة تشابه العينة الكلية البالغة 21 مليون شخص يحق له التصويت في هذه الانتخابات، كما ان الاقبال على التحديث واستلام البطاقات يشترك فيه المقاطعون أيضا فالصدريون على سبيل المثال حشدوا لتحديث بياناتهم واستلام بطاقاتهم لكي يتم احتسابهم ضمن المقاطعين.