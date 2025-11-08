23 الف شخص شارك برأيه.. السومرية تعرض نتائج استفتائها لنسبة المشاركين والمقاطعين للانتخابات

واظهرت النتائج تصويت 6 الاف و588 شخصا لصالح المشاركة، حيث يشكلون نسبة 28% باعتبارهم سيشاركون بالانتخابات.بالمقابل، قال 13 الفا و768 شخصا انهم لن يشاركوا في الانتخابات، حيث شكلوا ما نسبته 60% من المصوتين.بينما قال 2538 شخصا انه "غير مهتم"، وشكلوا ما نسبته 12% من المصوتين.وفقا لذلك يمكن احتساب المقاطعين بالمجمل تبلغ نسبتهم 60%، مع 40% جزء قليل منهم متأرجح برأيه والجزء الأكبر سيشارك.وعموما تعد نسبة المشاركة البالغة 40% امرا طبيعيا ومناسبا لنسبة المشاركة في الانتخابات الماضية سواء في 2023 او 2021، حيث كانت نسبة المشاركة تحوم حول هذه النسبة، ما يجعل نتائج الاستفتاء الذي شارك به جمهور مقاربا لنسبة المشاركة المعروفة.لكن مع ذلك، تتعارض نسبة المشاركة هذه مع نسبة الاقبال الاستثنائي على استلام بطاقات الناخب في هذه الانتخابات حيث بلغت حتى الان 83%، مقارنة بـ13% في انتخابات 2021 والتي أدت لبقاء مليوني بطاقة دون استلام، فيما لم يتبقى لدى المفوضية الان سوى 600 الف بطاقة من اصل 3.5 مليون بطاقة مطبوعة حديثا.