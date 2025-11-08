البصرة تستعد للتصويت الخاص: 36 مركزاً و207 محطات لاستقبال 62 ألف منتسب

وقال السيلاوي في تصريح خص به ، إن مفوضية أنهت جميع الاستعدادات اللوجستية والفنية الخاصة بالتصويت الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم افتتاح 36 مركز اقتراع تضم 207 محطات لاستقبال المنتسبين من القوات الأمنية للإدلاء بأصواتهم.وأضاف أن عدد المشمولين بالتصويت الخاص في البصرة يبلغ نحو 62 ألف منتسب موزعين على تلك المراكز في عموم المحافظة.