كربلاء.. تعطيل دوام المدارس ليومي الأحد والاثنين
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546386-638982166630701673.jpeg
مشاهد من مراكز الاقتراع في بغداد قبيل انطلاق التصويت الخاص
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-08 | 11:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
285 شوهد
وثقت عدسة
السومرية نيوز
، الأجواء من أمام مراكز الاقتراع في
بغداد
قبيل ساعات من بدء التصويت الخاص، الذي سيشارك فيه 1,313,859 ناخباً.
وأظهرت الصور والأجواء استعدادات اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية.
وستكون المشاركة في التصويت الخاص، وفق الآتي:
•
وزارة الداخلية
597,453 ناخباً
•
وزارة الدفاع
298,054 ناخباً
•
وزارة البيشمركة
145,907 ناخبين
• وزارة داخلية
إقليم كردستان
124,312 ناخباً
•
هيئة الحشد الشعبي
128,127 ناخباً
•
جهاز مكافحة الإرهاب
18,410 ناخبين
• هيئة المنافذ الحدودية 1,596 ناخباً
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مشاهد توثق استلام مراكز الاقتراع وبدء نقل المواد الانتخابية في بغداد
04:01 | 2025-11-05
قائد عمليات بغداد لـ السومرية: وجهنا المنتسبين بإدامة وتنظيف مراكز الاقتراع قبل الانتخابات
06:00 | 2025-11-08
البصرة تستعد للتصويت الخاص: 36 مركزاً و207 محطات لاستقبال 62 ألف منتسب
10:39 | 2025-11-08
المفوضية تعلن عدد المشاركين في التصويت الخاص يوم غد من العسكريين والنازحين
01:53 | 2025-11-08
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
الاقتراع
الخاص
جهاز مكافحة الإرهاب
هيئة الحشد الشعبي
وزارة البيشمركة
وزارة الداخلية
إقليم كردستان
السومرية نيوز
الحشد الشعبي
وزارة الدفاع
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
محليات
38.39%
04:09 | 2025-11-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا عاجلا: الرؤية الافقية ستنعدم
04:09 | 2025-11-07
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
25.22%
02:32 | 2025-11-08
مع بداية الأسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
02:32 | 2025-11-08
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
فن وثقافة
19.81%
07:49 | 2025-11-07
مشاركة حنين القريشي في ملكة جمال الكون تثير الجدل: العراق بلا ملكة رسمية منذ 3 سنوات... من منحها اللقب؟
07:49 | 2025-11-07
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
أمن
16.59%
05:30 | 2025-11-08
بعد نشرهم صورا "مسيئة".. توجيه عسكري بسحب هواتف المنتسبين المشاركين بتأمين مراكز الانتخاب (صور)
05:30 | 2025-11-08
المزيد
البصرة تستعد للتصويت الخاص: 36 مركزاً و207 محطات لاستقبال 62 ألف منتسب
10:39 | 2025-11-08
المفوضية تعلن الإحصائية الكاملة لسجل الناخبين للبطاقات الجديدة
05:36 | 2025-11-08
23 الف شخص شارك برأيه.. السومرية تعرض نتائج استفتائها لنسبة المشاركين والمقاطعين للانتخابات
04:46 | 2025-11-08
فارق ضخم بين الاقتراعين.. استلام البطاقات 83% في 2025 مقارنة بـ13% في 2021.. كيف ستكون نسبة المشاركة؟
04:23 | 2025-11-08
الدرونات تملأ سماء المؤتمرات الانتخابية .. هل قرار العمليات المشتركة ينطبق على المواطنين فقط؟
02:46 | 2025-11-08
الشباب يقتحم الانتخابات.. 40 بالمئة من المرشحين تحت الـ40 عاما
04:00 | 2025-11-07
