مشاهد من مراكز الاقتراع في بغداد قبيل انطلاق التصويت الخاص

وثقت عدسة ، الأجواء من أمام مراكز الاقتراع في قبيل ساعات من بدء التصويت الخاص، الذي سيشارك فيه 1,313,859 ناخباً.





وستكون المشاركة في التصويت الخاص، وفق الآتي:

• 597,453 ناخباً

• 298,054 ناخباً

• 145,907 ناخبين

• وزارة داخلية 124,312 ناخباً

• 128,127 ناخباً

• 18,410 ناخبين

• هيئة المنافذ الحدودية 1,596 ناخباً وأظهرت الصور والأجواء استعدادات اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين، مع اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية لضمان انسيابية العملية الانتخابية.وستكون المشاركة في التصويت الخاص، وفق الآتي:• 597,453 ناخباً• 298,054 ناخباً• 145,907 ناخبين• وزارة داخلية 124,312 ناخباً• 128,127 ناخباً• 18,410 ناخبين• هيئة المنافذ الحدودية 1,596 ناخباً