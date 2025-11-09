انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية في عموم العراق

نيوز-سياسة

انطلقت في عموم ، قبل قليل، عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.

وقال مراسلو في المحافظات، إن التصويت في الاقتراع الخاص لمنتسبي والجيش العراقي بدأ قبل قليل في والمحافظات.

وأضافوا أن التصويت الخاص يشمل أيضا النازحين في عدد من المحافظات العراقية.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، أمس السبت، أن مليونا و300 ألف من عناصر أجهزة الأمن، وأكثر من 26 ألف نازح سيدلون بأصواتهم في التصويت الخاص الذي ينطلق الأحد.