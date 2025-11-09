استمرار توافد منتسبي القوات الأمنية للإدلاء بأصواتهم في الاقتراع الخاص (صور وفيديو)

وانطلقت في عموم ، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (9 تشرين الثاني 2025) عملية التصويت الخاص للعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية المؤسسة للدورة البرلمانية السادسة في النظام السياسي بعد 2003.وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، أمس السبت (8 تشرين الثاني 2025) أن مليونا و300 ألف من عناصر أجهزة الأمن، وأكثر من 26 ألف نازح سيدلون بأصواتهم في التصويت الخاص الذي ينطلق الأحد.