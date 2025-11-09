تسببت بضياع نصف مليون صوت في 2021.. ابرز الأخطاء المُبطلة لاوراق الاقتراع

الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
انطلاق التصويت الخاص للانتخابات البرلمانية في عموم العراق
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546421-638982649221688871.jpg
2025-11-09 | 01:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
745 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
حذر مختصون من استمرار الأخطاء التي يقع فيها الناخبون وتؤدي لابطال ورقة الاقتراع، فيما حددت المفوضية اكثر الأخطاء شيوعا والتي تتسبب بابطال الورقة وعدم الاستفادة من الأصوات او احتسابها.
وقال عضو الفريق الإعلامي في
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
،
حسن هادي زاير
، أن "من أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان ورقة الاقتراع هو تأشير رقم المرشح فقط من دون تأشير قائمته، أو تأشير قائمتين مختلفتين في آن واحد، وكذلك تأشير قائمة واحدة مع أكثر من مرشّح”.
وأشار الى أن “هذه الحالات تُعد مخالفة لتعليمات التصويت وتؤدي إلى إلغاء الورقة بشكل تلقائي"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وبيّن زاير أنَّ المفوضية ومع انطلاق التصويت الخاص “تواصل تنفيذ خطتها الإعلامية التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام، إلى جانب الحملات الميدانية في المدارس والجامعات، لتوضيح آلية التصويت الصحيحة وتقليل نسب الأخطاء".
من جانبه، قال نائب رئيس
مجلس مفوضية الانتخابات
الأسبق، سعد الراوي، إنَّ “
العراق
بحاجة ماسة إلى تأسيس معهد للتثقيف الانتخابي يتولى تدريب وتأهيل مختلف الفئات المعنية بالعملية الانتخابية، من أحزاب ومرشحين وناخبين، فضلًا عن تضمين الثقافة الديمقراطية في المناهج الدراسية منذ المراحل الأولى".
وأضاف، أنَّ “تجارب دولية مثل
أستراليا
أثبتت أن ترسيخ الوعي الانتخابي يبدأ من الطفولة، عندما يتعلم الطفل كيفية اختيار قدوته في الصف، ليكبر وهو يدرك معنى الاختيار السياسي السليم ويختار القدوة في السياسة”.
وأكد الراوي، أنَّ “غياب الثقافة الانتخابية المؤسسية أدى إلى ضعف في سلوك الناخبين وكثير من المرشحين على حد سواء، وهو ما ينعكس على جودة العملية الديمقراطية في البلاد”.
وفي الانتخابات البرلمانية الماضية 2021، تم تسجيل حوالي نصف مليون ورقة اقتراع باطلة ولم تحسب اصواتها من بين اكثر من 9 ملايين مشارك بالتصويت، ما تكشف عن ضياع عدد كبير من الأصوات قد تؤدي الى تغيير كبير بالنتائج.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
انتخابات العراق
التصويت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
مجلس مفوضية الانتخابات
المفوضية العليا
السومرية نيوز
حسن هادي زاير
المفوضية ال
سومرية نيوز
السومرية
+A
-A
