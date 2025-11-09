تسببت بضياع نصف مليون صوت في 2021.. ابرز الأخطاء المُبطلة لاوراق الاقتراع

وقال عضو الفريق الإعلامي في ، ، أن "من أبرز الأخطاء التي تؤدي إلى بطلان ورقة الاقتراع هو تأشير رقم المرشح فقط من دون تأشير قائمته، أو تأشير قائمتين مختلفتين في آن واحد، وكذلك تأشير قائمة واحدة مع أكثر من مرشّح”.وأشار الى أن “هذه الحالات تُعد مخالفة لتعليمات التصويت وتؤدي إلى إلغاء الورقة بشكل تلقائي"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.وبيّن زاير أنَّ المفوضية ومع انطلاق التصويت الخاص “تواصل تنفيذ خطتها الإعلامية التوعوية عبر مختلف وسائل الإعلام، إلى جانب الحملات الميدانية في المدارس والجامعات، لتوضيح آلية التصويت الصحيحة وتقليل نسب الأخطاء".من جانبه، قال نائب رئيس الأسبق، سعد الراوي، إنَّ “ بحاجة ماسة إلى تأسيس معهد للتثقيف الانتخابي يتولى تدريب وتأهيل مختلف الفئات المعنية بالعملية الانتخابية، من أحزاب ومرشحين وناخبين، فضلًا عن تضمين الثقافة الديمقراطية في المناهج الدراسية منذ المراحل الأولى".وأضاف، أنَّ “تجارب دولية مثل أثبتت أن ترسيخ الوعي الانتخابي يبدأ من الطفولة، عندما يتعلم الطفل كيفية اختيار قدوته في الصف، ليكبر وهو يدرك معنى الاختيار السياسي السليم ويختار القدوة في السياسة”.وأكد الراوي، أنَّ “غياب الثقافة الانتخابية المؤسسية أدى إلى ضعف في سلوك الناخبين وكثير من المرشحين على حد سواء، وهو ما ينعكس على جودة العملية الديمقراطية في البلاد”.وفي الانتخابات البرلمانية الماضية 2021، تم تسجيل حوالي نصف مليون ورقة اقتراع باطلة ولم تحسب اصواتها من بين اكثر من 9 ملايين مشارك بالتصويت، ما تكشف عن ضياع عدد كبير من الأصوات قد تؤدي الى تغيير كبير بالنتائج.