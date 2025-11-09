أولى بوادر توجيه السيد الصدر.. عنصر بسرايا السلام "يُبطل" ورقة الاقتراع (صور)

واظهرت صور من داخل احدى مراكز الاقتراع، قيام عنصر من 303 "سرايا السلام"، بابطال ورقة الاقتراع من خلال التأشير لاكثر من مرة على اكثر من قائمة ومرشح، مما يؤدي لابطال الورقة وعدم احتساب الصوت، فيما كتب رسالة على ورقة من داخل المركز جاء في نصها: "لواء 3030، الخادم ابن الطهمازية، يدلل "، في إشارة الى " ".يكشف هذا المشهد عن زاوية مهمة أخرى، وهي ذهاب بعض عناصر سرايا السلام الى الانتخابات لغرض ابطال الاوراق، رغم ان التوجيه المركزي كان هو المقاطعة وعدم الذهاب، لكن توجيه بابطال الورقة كان لـ"المجبرين" على التصويت، بان يقوموا بابطال ورقة الاقتراع.