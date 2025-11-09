الصفحة الرئيسية
إحصائية: أكثر من 50% من ناخبي التصويت الخاص أدلوا بأصواتهم في كردستان
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-09 | 03:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
251 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشف مدير مكتب انتخابات
إقليم كردستان
التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في
العراق
، نبرد عمر، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 مشكلات فنية في
أربيل
والسليمانية ودهوك خلال الاقتراع الخاص، فيما أعلن أن أكثر من 50% من الناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص أدلوا بأصواتهم حتى الآن.
وقال عمر، في تصريح لوسائل الإعلام، إنّه "منذ بدء عملية التصويت الخاص صباح اليوم، واجهت أربع محطات اقتراع مشكلات فنية في أجهزة التصويت، اثنتان منها في
محافظة أربيل
، واثنتان في محافظتي
السليمانية
ودهوك"، مبيناً أن "فرق المفوضية تمكنت من معالجة الأعطال سريعاً، وجميع الأجهزة تعمل الآن بشكل طبيعي في كل المراكز".
وأضاف أن "
أكثر من 50% من الناخبين المشمولين بالاقتراع الخاص أدلوا بأصواتهم حتى الآن
، ومن المقرر نشر النسبة الرسمية لمشاركة الناخبين بعد ظهر اليوم على مستوى عموم الإقليم".
وتابع: "حتى هذه اللحظة لم تُسجَّل أي خروقات قانونية أو مخالفات تُذكر"، داعياً جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى "الالتزام بالتعليمات وعدم القيام بأي دعاية انتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
إحصائية
أكثر من 50% من ناخبي التصويت الخاص أدلوا بأصواتهم في كردستان
إقليم كردستان
السومرية نيوز
محافظة أربيل
سومرية نيوز
السليمانية
السومرية
كردستان
+A
-A
