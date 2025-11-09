إحصائية: أكثر من 50% من ناخبي التصويت الخاص أدلوا بأصواتهم في كردستان

وقال عمر، في تصريح لوسائل الإعلام، إنّه "منذ بدء عملية التصويت الخاص صباح اليوم، واجهت أربع محطات اقتراع مشكلات فنية في أجهزة التصويت، اثنتان منها في ، واثنتان في محافظتي ودهوك"، مبيناً أن "فرق المفوضية تمكنت من معالجة الأعطال سريعاً، وجميع الأجهزة تعمل الآن بشكل طبيعي في كل المراكز".وأضاف أن "، ومن المقرر نشر النسبة الرسمية لمشاركة الناخبين بعد ظهر اليوم على مستوى عموم الإقليم".وتابع: "حتى هذه اللحظة لم تُسجَّل أي خروقات قانونية أو مخالفات تُذكر"، داعياً جميع الكيانات السياسية والمرشحين إلى "الالتزام بالتعليمات وعدم القيام بأي دعاية انتخابية بالقرب من مراكز الاقتراع".